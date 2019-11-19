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Власти Ирана поделились планами о восстановлении интернета в стране

Власти Ирана поделились планами о восстановлении интернета в стране
15:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Ирана ставят возобновление работы интернета в зависимость от нормализации обстановки.

Доступ в интернет в Иране будет разблокирован, когда власти страны убедятся в том, что им не будут злоупотреблять участники сопровождаемых насилием акций протеста, которые начались в ряде городов страны после повышения цен на топливо.

"Многие служащие и банки столкнулись с проблемами, мы пытаемся урегулировать это", - цитирует агентство ISNA слова представителя иранского правительства Али Рабийе.

"Доступ в интернет будет открываться постепенно в тех провинциях, где будут гарантии того, что интернетом не будут злоупотреблять", - добавил он.

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"Мы понимаем, что народ столкнулся с трудностями, но еще больше в складывающихся условиях беспокоит поддержание мира и стабильности в стране", - отметил Рабийе.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин в стране на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.

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После этого в стране начались протестные акции. Акции протеста зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан.

По данным агентства "Мехр", за два дня беспорядков были подожжены или разграблены 100 отделений банков и 57 магазинов.

Число погибших в ходе беспорядков неизвестно. При этом на фоне протестов в Иране неправительственная организация NetBlocks сообщила о массовом сбое в работе проводного и мобильного интернета в стране.

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Иран, Интернет, Протесты, Али Рабийе.
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