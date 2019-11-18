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Понедельник, 18.11.2019
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"Топливные" протесты в Иране: число погибших растет (Видео)

"Топливные" протесты в Иране: число погибших растет (Видео)
22:00 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Число погибших во время протестов в Иране достигло 12 человек.

В Иране в ходе протестов из-за повышения цен на топливо погибли не менее 12 человек.

Об этом сообщает BBC.

"По меньшей мере 12 человек погибли в Иране во время протестов против роста цен на топливо, которые взорвались 3 дня назад", - говорится в сообщении.

Сейчас ситуация на улицах иранских городов остается непонятной, особенно учитывая массовое отключение Интернета по всей стране. Иранские власти обвинили в разжигании протестов "внешних врагов".

В США выступили в поддержку протестующих в Иране

Тегеранское правительство заявило, что за понедельник протесты существенно успокоились.

Протесты в Иране: МИД страны обвинило США в "лжи и лицемерии"

Как сообщалось, в Иране проходят протесты против повышения цен на бензин. За последние дни были задержаны около тысячи человек. Накануне протестующие подожгли более сотни банков и магазинов.

Решение нормировать продажу и одновременно повысить цены на бензин минимум на 50 процентов было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с продолжительным экономическим кризисом. Согласно правительственному постановлению, владелец бензиновой карты может купить до 60 литров бензина в месяц по цене 15 тысяч риалов, что равняется 11 евроцентам. Те, кому нужно больше топлива, вынуждены будут платить 30 тысяч риалов (22 евроцента) за каждый следующий литр. До сих пор один литр бензина стоил 10 тысяч риалов (семь евроцентов).

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Иран, Топливо, Протесты.
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