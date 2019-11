"Топливные" протесты в Иране: число погибших растет (Видео)

В Иране в ходе протестов из-за повышения цен на топливо погибли не менее 12 человек.

Об этом сообщает BBC.

"По меньшей мере 12 человек погибли в Иране во время протестов против роста цен на топливо, которые взорвались 3 дня назад", - говорится в сообщении.

Сейчас ситуация на улицах иранских городов остается непонятной, особенно учитывая массовое отключение Интернета по всей стране. Иранские власти обвинили в разжигании протестов "внешних врагов".

Тегеранское правительство заявило, что за понедельник протесты существенно успокоились.

#Iran, Millions of citizens across the country take to streets, closing the roads to protest against tripling gas prices. Video sent form the city of Shiraz. https://t.co/0KBZo9i9bp pic.twitter.com/JyQrSGC6OX

— Robert De Niro (@RobertDeNiroUS) November 18, 2019