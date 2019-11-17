"Топливные протесты" в Иране: количество задержанных приближается к тысяче

Новости мира:Полиция задержала почти тысячу человек во время протестов в Иране.

В Иране во время протестов против повышения цен на бензин за последние дни были задержаны около тысячи человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на иранское агентство новостей Fars.

Накануне протестующие подожгли более сотни банков и магазинов.

Во время столкновений в городе Керманшах на западе страны 16 ноября погиб полицейский. Днем ранее в городе Сирджан на юге страны был убит один протестующий, множество получили ранения.

Отмечается, что по всей стране плохо работает интернет, многие пользователи не имеют доступа к сети. По данным министерства связи, доступ в интернет был ограничен на 24 часа по указанию Совета национальной безопасности страны.

Между тем духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что власти не откажутся от планов нормировать продажу бензина и повышать цены на топливо. В эфире государственного телевидения 17 ноября он объяснил, что этот шаг базировался на рекомендациях экспертов, его нужно выполнить. При этом Хаменеи подчеркнул, что за саботаж и поджоги несут ответственность враги страны, а не её народ.

Решение нормировать продажу и одновременно повысить цены на бензин минимум на 50 процентов приняло правительство страны в ночь на 15 ноября в связи с длительным экономическим кризисом. Согласно правительственному постановлению, владелец бензиновой карты может купить до 60 литров бензина в месяц по цене 15 тысяч риалов, что равно 11 евроцентам. Те, кому нужно больше горючего, вынуждены будут платить 30 тысяч риалов (22 евроцента) за каждый последующий литр. До сих пор один литр бензина стоил 10 тысяч риалов (семь евроцентов).