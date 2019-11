"Пусть говорят!": В Штатах отреагировали на отключение интернета в Иране

Вашингтон осуждает попытки власти Ирана отключить интернет в стране на фоне протестов и выражает поддержку демонстрантам.

Об этом в субботу заявила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортегус.

"США поддерживают многострадальный народ Ирана, что протестует против недавней несправедливости, совершенной коррумпированным режимом. Мы осуждаем попытки отключить интернет. Пусть они говорят!", — написала она в Twitter.

The U.S. stands with the long-suffering Iranian people as they protest the latest injustice by the corrupt regime in power. We condemn the attempted shutdown of the internet. Let them speak! #IranProtests https://t.co/jmNvFTueBl

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) November 16, 2019