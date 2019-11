"Топливные" протесты в Иране: есть первый погибший

В Иране в ходе протестов, вспыхнувших в субботу на фоне повышения цен на бензин, погиб человек, еще несколько ранены.

Об этом сообщает AFP.

"Один человек был убит, другие получили ранения в ходе акций протеста, которые распространились по Ирану в субботу после неожиданного решения о повышении цен на бензин и его нормирования", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел во время протестов городе Сирджан.

"К сожалению, кто-то был убит", - заявил исполняющий обязанности губернатора города Мохаммад Махмудабади, добавив, что причина смерти неизвестна, и пока нельзя точно сказать "был ли застрелен этот человек".

Махмудабади подчеркнул, что "у силовиков не было разрешения стрелять, и им было разрешено выпускать предупредительные выстрелы".

#BREAKING VIDEO: Protesters Have Burnt Down The Central Bank In Behbahan, #Iran. #IranProtestspic.twitter.com/mmE9LlY62e

— Global Breaking News (@GBNReports) November 16, 2019