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"Топливные" протесты в Иране: есть первый погибший

"Топливные" протесты в Иране: есть первый погибший
18:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Во время протестов против повышения цен на бензин в Иране погиб человек.

В Иране в ходе протестов, вспыхнувших в субботу на фоне повышения цен на бензин, погиб человек, еще несколько ранены.

Об этом сообщает AFP.

"Один человек был убит, другие получили ранения в ходе акций протеста, которые распространились по Ирану в субботу после неожиданного решения о повышении цен на бензин и его нормирования", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел во время протестов городе Сирджан.

"К сожалению, кто-то был убит", - заявил исполняющий обязанности губернатора города Мохаммад Махмудабади, добавив, что причина смерти неизвестна, и пока нельзя точно сказать "был ли застрелен этот человек".

Махмудабади подчеркнул, что "у силовиков не было разрешения стрелять, и им было разрешено выпускать предупредительные выстрелы".

"Топливные протесты" в Иране: люди массово выходят на улицы

Демонстрации в Иране начались в пятницу, спустя несколько часов после того, как в стране было объявлено, что отныне цена на бензин будет повышена на 50 процентов за первые 60 литров, и на 300 процентов — свыше установленной нормы в месяц.

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Иран, Протесты, Сирджан, Мохаммад Махмудабади.
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