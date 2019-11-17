Протесты в Иране: Верховный лидер поддержал повышение цен на топливо

Новости мира:Верховный лидер Ирана поддержал рост цен на бензин, что вызвало протесты.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи высказался в поддержку решения иранских властей повысить цены на бензин, что спровоцировало массовые протесты по всей стране.

Об этом пишет AFP.

"Верховный лидер Ирана в воскресенье выразил поддержку решению по повышению цены на бензин - шага, вызвавшего общенациональные протесты", - говорится в сообщении.

Хаменеи, комментируя в эфире государственного телевидения уличные протесты, обвинил "хулиганов" в нанесении имущественного ущерба и заявил, что "все центры преступности мира восстали против нас". Также он добавил, что "несколько человек потеряли жизнь" в результате беспорядков.

"Я не эксперт, есть разные мнения, но если руководители трех ветвей власти приняли такое решение, я его поддерживаю", - заявил Хаменеи.

Как сообщалось, начиная с 15 ноября, 21 человек погиб в Иране в ходе столкновений полиции с протестующими в нескольких городах страны. Более 140 человек были ранены.

Протесты в Иране вспыхнули после того, как было объявлено, что цена на бензин будет поднята на 50 процентов за первые 60 литров и на 300 процентов - сверхустановленной нормы в месяц.

Схема была согласована иранским Высшим советом экономической координации, состоящим из президента, спикера парламента и председателя судебной власти.