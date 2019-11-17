Скачать
Воскресенье, 17.11.2019
СМИ: Россия выводит из Керчи захваченные украинские катера
СМИ: Россия выводит из Керчи захваченные украинские катера
Проектирование залов в учреждениях культуры осовременили
Проектирование залов в учреждениях культуры осовременили
Экс-напарник Шумахера: Хэмилтон лучше Михаэля и Сенны
Экс-напарник Шумахера: Хэмилтон лучше Михаэля и Сенны
Восходящие звезды: кто возглавил рейтинг TIME 100 Next (Фото, Видео)
Рейтинг восходящих звезд по версии TIME

Беспорядки в Иране: количество жертв стремительно растет

Беспорядки в Иране: количество жертв стремительно растет
12:57 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:По информации местных СМИ за последние двое суток погибло порядка тридцати человек.

Более 20 человек погибли в Иране в ходе столкновений полиции с участниками протестных акций, которые прошли в минувшие двое суток в нескольких иранских городах. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al-Hadath.

По его информации, около 25 человек погибли в прошедшие двое суток в иранских городах в результате стычек в ходе демонстраций протеста против резкого повышения цен на топливо.

Официальных комментариев иранских властей по данному поводу не поступало. Минувшим днем власти города Синджан, расположенного на юге страны, объявили о гибели одного человека во время протестов.

Пока глава в бегах: партия Моралеса обсуждает дату выборов

Некоторое время назад, как сообщило агентство Fars, духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что “решение трех ветвей власти о повышении цен на топливо было продуманным”.

Как сообщало агентство IRNA, протестные акции прошли в нескольких городах Ирана после того, как в силу вступило правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза — с 15 тыс. риалов (0,09 долларов) до 30 тысяч риалов (около 0,2 доллара) за литр. На 50% (до 15 тысяч риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 литров бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла — 25 литров. Отдельная квота предусмотрена для таксистов — 400 литров.

Как сообщалось ранее, захваченные россиянами украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" покидают Керченский пролив.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, Цены на топливо, Протесты в Иране.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 И косметика не нужна: как выглядеть ухоженно без "шпаклевки"
02 В мире природы: 10 существ, установивших рекорд долгожительства
03 Физики исследовали совершенно новое состояние вещества
04 Рисунки, вышедшие за рамки: потрясающие 3D-работы Янты Найкер (Фото)
05 Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Печальные новости: на Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Беларусь избирает новый парламент: участки для голосования открыты
Беларусь избирает новый парламент
Окольцованный мужчина: первые снимки со свадьбы Влада Дарвина (Фото)
Окольцованный мужчина: первые снимки со свадьбы Влада Дарвина (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь