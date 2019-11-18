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В США выступили в поддержку протестующих в Иране

В США выступили в поддержку протестующих в Иране
04:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:Белый дом поддержал протестующих в Иране.

Соединенные Штаты выражают поддержку участникам акций протеста в Иране и осуждают действия местных властей в их отношении. Об этом сообщается в распространенном заявлении прессекретар Белого дома Стефани Гришэм.

“Соединенные Штаты поддерживают иранский народ в его мирных протестах против режима. Мы осуждаем применение смертоносной силы и жесткие ограничения (доступа к средствам) связи, применяемые по отношению к демонстрантам”, — говорится в документе.

“Тегеран фанатично преследовал свои ядерные и ракетные программы, поддерживал терроризм, превращая гордую страну в еще одну поучительную историю о том, что случается, когда правящий класс бросает свой народ и отправляется в крестовый поход за личной властью и обогащением”, — продолжила Гришэм.

В пятницу в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза — с 15 тыс. риалов (примерно 0,09 долларов) до 30 тыс. риалов (около 0,2 долларов) за 1 л. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 л бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла — 25 л. Отдельная квота предусмотрена для таксистов — 400 л. После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции.

"Топливные протесты" в Иране: количество задержанных приближается к тысяче

По данным агентства Fars, в минувшие два дня в акциях протеста в Иране приняли участие почти 87,5 тыс. человек. С начала манифестаций в иранских городах были задержаны около 1 тыс. участников демонстраций. Отмечается также, что отдельные группы, находившиеся в толпе манифестантов, нападали на полицейских, поджигали офисы банков, магазины и частные магазины. По данным агентства, за прошедшие два дня в стране в ходе демонстраций были сожжены или разграблены около 100 представительств местных финансовых учреждений, не менее полусотни торговых точек.

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Протест, США, Иран, Белый дом.
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