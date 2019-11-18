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Протесты в Иране: МИД страны обвинило США в "лжи и лицемерии"

Протесты в Иране: МИД страны обвинило США в "лжи и лицемерии"
13:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Иран осудил слова госсекретаря США в поддержку протестующих.

Иран осудил поддержку Соединенными Штатами "бунтующих" на фоне двух дней жестоких протестов в Исламской республике против повышения цен на бензин.

Об этом сообщает AFP.

"Министерство иностранных дел заявило, что оно отреагировало на "выражение поддержки группе бунтующих в некоторых городах Ирана госсекретарем США Майком Помпео, и осудило такую поддержку и интервенционистские высказывания", - говорится в сообщении.

В США выступили в поддержку протестующих в Иране

Накануне в субботу Госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter обратился к иранским гражданам со словами "Соединенные Штаты с вами".

По словам официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, "лживые и лицемерные заявления" госсекретаря США "лишены искренности и симпатии" и граждане Ирана "прекрасно об этом знают".

Евросоюз и США отреагировали на протесты в Грузии

Как сообщалось, протесты в Иране вспыхнули в пятницу после того, как было объявлено, что цена на бензин будет повышена на 50 процентов за первые 60 литров и на 300 процентов - сверх установленной нормы в месяц. В ходе столкновений полиции с протестующими в нескольких городах страны 21 человек погиб, более 140 человек были ранены.

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Все по теме:

США, Иран, Майк Помпео, Аббас Мусави.
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