Протесты в Иране: МИД страны обвинило США в "лжи и лицемерии"

Новости мира:Иран осудил слова госсекретаря США в поддержку протестующих.

Иран осудил поддержку Соединенными Штатами "бунтующих" на фоне двух дней жестоких протестов в Исламской республике против повышения цен на бензин.

Об этом сообщает AFP.

"Министерство иностранных дел заявило, что оно отреагировало на "выражение поддержки группе бунтующих в некоторых городах Ирана госсекретарем США Майком Помпео, и осудило такую поддержку и интервенционистские высказывания", - говорится в сообщении.

Накануне в субботу Госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter обратился к иранским гражданам со словами "Соединенные Штаты с вами".

По словам официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, "лживые и лицемерные заявления" госсекретаря США "лишены искренности и симпатии" и граждане Ирана "прекрасно об этом знают".

Как сообщалось, протесты в Иране вспыхнули в пятницу после того, как было объявлено, что цена на бензин будет повышена на 50 процентов за первые 60 литров и на 300 процентов - сверх установленной нормы в месяц. В ходе столкновений полиции с протестующими в нескольких городах страны 21 человек погиб, более 140 человек были ранены.