Евросоюз и США отреагировали на протесты в Грузии

Новости мира:ЕС и США призвали стороны к диалогу в Грузии, где после провала реформы избирательной системы начались протесты.

Посольство США и представительства Евросоюза в Грузии сделали совместное заявление по новым протестам в стране.

"Мы полностью поддерживаем право на мирные собрания и свободу выражения. Мы призываем все стороны, которые пользуются этим правом, действовать в рамках закона и конституции. Мы призываем все стороны действовать в интересах страны", - говорится в заявлении.

"С учетом сложившейся ситуации мы считаем, что необходимо немедленно начать работу по восстановлению доверия на основе спокойного и уважительного диалога между правительством, всеми политическими партиями и гражданским обществом для поиска пути, который будет приемлемым для всех", - сказано в заявлении.

Накануне в Тбилиси протестующие заблокировали все три входа в здание парламента Грузии.

Причина протестов

14 ноября парламент Грузии не принял законопроект о внесении изменений в Конституцию, предусматривающих изменение избирательной системы.

Грузинские власти еще в июне на фоне многотысячных протестных акций пообещали внести изменения в Конституцию, чтобы уже в 2020 году провести выборы в парламент исключительно по пропорциональной системе. Для принятия конституционных поправок необходимы были голоса 113 депутатов. Но парламент 101 голосом против трех провалил законопроект. Оппозиция и общественные активисты объявили о начале протестов и установили в центре Тбилиси палаточный городок.