"Один против всех": протестующие в Грузии заблокировали здание парламента

Новости мира:В Тбилиси протестующие заблокировали все входы в парламент.

В Тбилиси протестующие заблокировали все три входа в здание парламента Грузии.

Об этом сообщает "Новости-Грузия".

"Участники протестной акции "Один против всех" заблокировали все три входа в здание парламента Грузии", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня лидеры партии "Европейская Грузия" повесили замки на ворота, ведущие во двор парламента. Возле двух дополнительных входов протестующие разбили палатки.

Протестующие намерены провести здесь ночь, а завтра не позволить зайти в парламент депутатам правящей партии "Грузинская мечта", которые не выполнили обещание о переходе к пропорциональной избирательной системе.

Во дворе парламента сосредоточено большое количество полицейских сил. Ранее МВД Грузии предупредило участников акции, что "любой факт правонарушения, попытка штурма или блокирование административных органов будет немедленно пресекаться полицией в рамках закона".

Лидеры оппозиции заявляют, что будут использовать "все радикальные инструменты, предусмотренные конституцией и законодательством", чтобы добиться выполнения своих требований.

Как сообщалось, 14 ноября парламент Грузии не принял законопроект о внесении изменений в Конституцию, предусматривающих изменение избирательной системы.

Грузинские власти еще в июне на фоне многотысячных протестных акций пообещали внести изменения в Конституцию, чтобы уже в 2020 году провести выборы в парламент исключительно по пропорциональной системе. Для принятия конституционных поправок необходимы были голоса 113 депутатов. Но парламент 101 голосом против трех провалил законопроект. Оппозиция и общественные активисты объявили о начале протестов и установили в центре Тбилиси палаточный городок.