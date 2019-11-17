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"Один против всех": протестующие в Грузии заблокировали здание парламента

"Один против всех": протестующие в Грузии заблокировали здание парламента
22:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Тбилиси протестующие заблокировали все входы в парламент.

В Тбилиси протестующие заблокировали все три входа в здание парламента Грузии.

Об этом сообщает "Новости-Грузия".

"Участники протестной акции "Один против всех" заблокировали все три входа в здание парламента Грузии", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня лидеры партии "Европейская Грузия" повесили замки на ворота, ведущие во двор парламента. Возле двух дополнительных входов протестующие разбили палатки.

Протестующие намерены провести здесь ночь, а завтра не позволить зайти в парламент депутатам правящей партии "Грузинская мечта", которые не выполнили обещание о переходе к пропорциональной избирательной системе.

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Во дворе парламента сосредоточено большое количество полицейских сил. Ранее МВД Грузии предупредило участников акции, что "любой факт правонарушения, попытка штурма или блокирование административных органов будет немедленно пресекаться полицией в рамках закона".

Лидеры оппозиции заявляют, что будут использовать "все радикальные инструменты, предусмотренные конституцией и законодательством", чтобы добиться выполнения своих требований.

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Как сообщалось, 14 ноября парламент Грузии не принял законопроект о внесении изменений в Конституцию, предусматривающих изменение избирательной системы.

Грузинские власти еще в июне на фоне многотысячных протестных акций пообещали внести изменения в Конституцию, чтобы уже в 2020 году провести выборы в парламент исключительно по пропорциональной системе. Для принятия конституционных поправок необходимы были голоса 113 депутатов. Но парламент 101 голосом против трех провалил законопроект. Оппозиция и общественные активисты объявили о начале протестов и установили в центре Тбилиси палаточный городок.

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Грузия, Протесты, Тбилиси.
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