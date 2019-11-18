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Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент

Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
07:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Центризбирком Беларуси опубликовал предварительные итоги голосования на парламентских выборах.

Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов опубликовала предварительные итоги голосования на парламентских выборах. Об этом передает Tyt.by.

Отмечается, что явка составила 77,22% избирателей, выборы признаны состоявшимися во всех округах.

По предварительных результатах, обнародованных в ночь на 18 ноября, среди прошедших в Палату представителей седьмого созыва оппозиционеров не оказалось.

Парламентские выборы в Беларуси: явка избирателей составила 77,22%

"В парламенте седьмого созыва будет работать экс-министр информации Лилия Ананич, дипломаты Андрей Савиных, Валерий Воронецкий, мисс Беларусь Мария Василевич, глава "Белой Руси" Геннадий Давыдько, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич", - сказала глава ЦИК Лидия Ермошина.

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Беларусь, Выборы в Беларуси, Центризбирком Беларуси, Лилия Ананич.
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