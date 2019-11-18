Парламентские выборы в Беларуси: явка избирателей составила 77,22%

Явка избирателей на парламентских выборах в Беларуси составила 77,22%.

В выборах Палаты представителей, нижней палаты парламента Беларуси, приняли участие 77,22% граждан страны.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Беларуси, речь идет о данных по состоянию на 20:00.

«Самую низкую явку ЦИК зафиксировала в Минске (63,26%), наивысшую – в Могилевской области (82,3%)», отмечается в сообщении.

Как уточняется, нынешняя явка - 77,22% - больше, чем на выборах 2008-го, 2012-го и 2016 года, когда голосовать приходили в среднем 74% избирателей.

В 2004 году власти сообщали о явке на уровне 89,84%. Как напоминает Радио Свобода, тогда выборы были связаны с референдумом, на котором решалось, сможет ли Александр Лукашенко занимать президентское кресло неограниченное количество раз.

Выборы Палаты представителей, которая состоит из 110 депутатов, проводятся в одномандатных округах по мажоритарной системе.

Для признания выборов состоявшимися, достаточно, чтобы проголосовало больше половины избирателей округа, внесенных в списки. Избранным считается кандидат, который получил наибольшее количество голосов.