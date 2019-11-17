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Беларусь избирает новый парламент: участки для голосования открыты

Беларусь избирает новый парламент: участки для голосования открыты
09:39 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В Республике Беларусь проходят парламентские выборы.

В воскресенье, 17 ноября, в Беларуси основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей национального собрания седьмого созыва.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Избирательные участки в стране открылись в 8.00 и будут работать до 20.00.

Для проведения выборов в Палату представителей образовано 110 избирательных округов (столько же депутатов необходимо избрать), сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 иностранных.

Досрочное голосование в Беларуси: явка составила 35,77%

По данным ЦИК на 16 ноября, на 110 мест в Палате представителей национального собрания Беларуси претендуют 513 кандидатов.

Как отмечается, принять участие в голосовании на выборах смогут 6 880 605 граждан Беларуси.

Для признания выборов состоявшимися достаточно, чтобы проголосовали более половины избирателей округа, внесенных в списки. Избранным считается кандидат, который получил наибольшее количество голосов.

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Выборы, Беларусь, Парламентские выборы.
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