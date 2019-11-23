В Колумбии произошел взрыв у полицейского участка, есть погибшие

Новости мира:Граждани Колумбии недовольны политикой президента Дуке.

В Колумбии в результате взрыва бомбы в полицейском участке погибло трое полицейских. Об этом сообщает Reuters.

"Трое полицейских погибли при взрыве бомбы в пятницу вечером в полицейском участке в Колумбии, после того как тысячи людей собрались для продолжения митингов и спорадических грабежей, возникших в столице (Колумбии - ред.) Боготе", - говорится в сообщении.

Указано, что еще 10 полицейских были ранены. Сам взрыв произошел в городе Сантандер-де-Киличао в юго-западной провинции Каука, который известен высоким уровнем торговли наркотиками и насилия.

Напомним, в Колумбии 21 ноября состоялись акции протеста.

Граждане выразили недовольство в связи с политикой администрации президента Дуке, а также информацией о планах провести экономические реформы, что сам колумбийский лидер отрицает. По данным Reuters, тогда в результате столкновений с полицейскими погибли три человека. В акциях протеста приняли участие 207 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, США внесли в санкционный список министра связи и коммуникаций Ирана Мохаммада Джавада Азери Джахроми, который причастен к отключению интернета по всей стране из-за массовых протестов.