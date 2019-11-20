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В Афганистане разбился вертолет, погибли двое американских военных

В Афганистане разбился вертолет, погибли двое американских военных
09:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:В Афганистане в провинции Логар произошла авария военного вертолета Chinook, в результате чего погибли двое америкаських военнослужащих.

В афганской провинции Лонгар потерпел крушение и сгорел военно-транспортный вертолет США, сообщили в среду утром местные СМИ.

Позднее миссия НАТО в Афганистане подтвердила гибель двух военнослужащих США при крушении вертолета.

"Двое военнослужащих США погибли в результате крушения вертолета 20 ноября 2019 года в Афганистане. Причины крушения расследуются, однако предварительные отчеты не указывают, что это было вызвано вражеским огнем", - говорится в официальном заявлении на сайте миссии.

Между тем представители движения "Талибан" утверждают, что военно-транспортный вертолет Chinook армии США был сбит их боевиками.

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"Вертолет был сбит в час ночи вблизи населенного пункта Панграм на территории уезда Шарх, провинции Логар. Вертолет упал и полностью сгорел, все находившиеся на борту 54 иностранных и афганских военных погибли", - сообщил в твиттере официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

Власти Афганистана и представители войск США пока не прокомментировали сообщение.

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США, Афганистан, Военные, Вертолет, Лонгар.
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