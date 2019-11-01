Вертолет Южной Кореи упал в море, семь человек пропали без вести

Новости мира:В Южной Кореи в море упал вертолет, семь человек, которые находились на борту, считаются пропавшими без вести.

Вертолет Южной Кореи упал в море недалеко от спорных с Японией островов Токто, семь человек, которые находились на борту, числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает Yonhap.

По информации агентства, вертолет вылетел из Токто 31 октября около 23:26 по местному времени (16:26 по Киеву), после чего упал в воду. На его борту были двое мужчин с рыбацкой лодки и пятеро спасателей. В их поисках задействованы военные корабли, вертолеты, несколько рыбацких лодок, также планируют привлечь дайверов.

Отмечается, что пропавший вертолет изготовлен французской компанией Airbus Helicopters, может перевозить до 28 пассажиров и летать в течение пяти часов со скоростью 250 км/ч.

Напомним, в центральной Колумбии упал вертолет Bell 412, принадлежавший президентскому авиапарку, в результате чего погибли все шестеро членов экипажа.