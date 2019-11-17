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Очередная стрельба в Калифорнии: пять человек погибло

Очередная стрельба в Калифорнии: пять человек погибло
04:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В Сан Диего неизвестный расстрелял целую семью.

В результате стрельбы в доме в Сан Диего Калифорнии погибли пять членов семьи, из них – трое детей. Еще один ребенок ранен. 

Об этом сообщает The San Diego Union-Tribune со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что 5-летнего мальчика, 29-летнюю женщину и 31-летнего мужчину нашли мертвыми внутри дома. Мальчиков пяти и девяти лет доставили в больницу, но спасти их не удалось. 11-летнего мальчика также госпитализировали, он перенес операцию.

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Подозревают, что стрелял один из погибших членов семьи. Полиция не уточнила, кто именно, сославшись на то, что расследование еще продолжается. Также непонятно, была ли его гибель самоубийством.

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США, Калифорния, Стрельба, Сан-Диего.
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