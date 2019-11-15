Стрельба в школе Лос-Анджелеса: еще один ребенок умер в больнице (Видео)

Новости мира:По меньшей мере, двое учеников старшей школы скончались в больнице после полученных ранений в школе недалеко от Лос-Анджелеса, где произошла стрельба.

Еще четверо детей, в том числе нападающий-подросток, находятся с ранениями в госпитале, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на правоохранителей.

"16-летний ученик вытащил из рюкзака пистолет и начал стрелять по одноклассникам в старшей школе на север от Лос-Анджелеса утром четверга, ранив пятерых человек, прежде чем попасть в себя. Двое учеников, 16-летняя девушка и 14-летний парень, скончались в больнице", - отметили правоохранители.

Ранее сообщалось об одном погибшем ученике.

Нападение произошло в школе Саугус в городке Санта-Кларити, его зафиксировали камеры наблюдения. Нападающий находится с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. В полиции сказали, что ему в этот день как раз исполнилось 16 лет.

Среди раненых детей – две девушки 14-ти и 15-ти лет, а также 14-летний парень. Инцидент произошел около 7:30 утра на открытой площадке, популярной среди детей.