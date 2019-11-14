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Второй Обама: в предвыборной гонке США примет участие афроамериканец

Второй Обама: в предвыборной гонке США примет участие афроамериканец
20:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Один из первых губернаторов-афроамериканцев США заявил об участии в предвыборной гонке-2020.

Бывший губернатор штата Массачусетс Деваль Патрик, один из первых афроамериканских губернаторов США, присоединился в четверг к предвыборной борьбе за пост президента, сообщили в четверг американские СМИ.

"Вы не можете знать, можете ли вы пробиться, пока вы не пойдете и не попробуйте", - заявил Патрик.

По данным СМИ, Патрик поддерживает повышение налогов для "самых преуспевающих и самых удачливых", подчеркивая, что это сыграет роль в построении Америки.

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63-летний Патрик объявил о заявке на участие в президентских выборах в видеоролике, размещенном на его сайте. В нем он, в частности, выразил восхищение "богатством идей и опыта" претендентов от Демократической партии.

Патрик стал восемнадцатым демократом, претендующим на выдвижение кандидатом на пост президента.

Ожидается, что Патрик посетит Нью-Гемпшир, где в феврале пройдут предварительные выборы.

Он также сосредоточится на Южной Каролине - штате досрочного голосования со значительным афроамериканским электоратом.

Патрик является близким союзником бывшего президента США Барака Обамы.

Он пробыл на посту губернатора Массачусетса два срока - с 2007 по 2015 год.

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В 2018 году он заявил, что больше не будет баллотироваться на пост губернатора.

В настоящее время в гонке на пост президента участвует 21 кандидат - 18 демократов и трое республиканцев.

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США, Выборы, Деваль Патрик.
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