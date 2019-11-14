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"Никак не связано со мной": Кандидат на министра энергетики США о расследовании против Трампа

"Никак не связано со мной": Кандидат на министра энергетики США о расследовании против Трампа
19:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Кандидат на пост министра энергетики США отверг причастность к "украинскому делу".

Замминистра энергетики США Дэн Бруйетт, претендующий на то, чтобы возглавить это министерство, заверил, что не играл никакой роли в расследуемом Палатой представителей деле о контактах американской администрации с Украиной.

"Расследование, которое проводит Палата представителей, никак не связано со мной", - заявил он на слушаниях в Сенате в четверг.

Бруйетт пояснил, что довольно много занимался вопросами энергетики в Европе. В частности, он участвовал в попытках Вашингтона найти альтернативы для европейских стран российскому проекту газопровода "Северный поток-2".

"Мы очень активно работали над тем, чтобы предложить альтернативные решения", - рассказал он.

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В Палате представителей в настоящее время проводят расследование, цель которого - выяснить, использовал ли президент США Дональд Трамп свое служебное положение для того, чтобы добиться от Киева помощи в борьбе против своего политического оппоненты - бывшего вице-президента США Джо Байдена. Некоторые аспекты этого дела касается работы сына Джо Байдена, Хантера, членом совета директоров нефтегазовой компании Burisma Limited в Украине.

Расследование инициировано конгрессменами-демократами, считающими, что Трампу в случае появления доказательств его вины, можно будет объявить импичмент.

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США, Конгресс США, Дональд Трамп, Дэн Бруйетт.
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