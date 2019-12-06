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В Египте силовики предупредили нападение на военных

В Египте силовики предупредили нападение на военных
15:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Террористы хотели совершить теракт, однако поняв что им это не удастся, открыли огонь по военным.

Египетским спецслужбам во время рейда на северо-востоке страны удалось ликвидировать трех террористов.

Об этом заявил в министерстве внутренних дел Египта, пишет Xinhua.

"Три террористические элемента были замечены во время движения на мотоцикле с целью совершения террористического нападения. Когда они почувствовали себя окруженными, то открыли огонь и начали перестрелку с силовиками, в результате которой погибли", - сообщили в МВД Египта.

 Во время обыска террористов правоохранители обнаружили два автомата, две бомбы и боеприпасы.

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"Синьхуа" напоминает, что Египет уже несколько лет борется с террористами, которые убили сотни правоохранителей, военных и гражданских после свержения режима президента-исламиста Мухаммеда Мурси в июле 2013-ого. Организация "Братья-мусульмане" свергнутого лидера государства ныне считается в Египте террористической.

Ответственность за большинство терактов взяла на себя базирующаяся на Синайском полуострове группа, лояльная к боевикам из Исламского государства.

Напомним, власти Египта предпринимают повышенные меры безопасности в ряде районов страны после ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

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Теракт, Египет, Террористы, МВД Египта.
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