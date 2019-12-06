В Египте из-за технической неисправности разбился истребитель МиГ-29

Новости мира:Произведенный в России истребитель МиГ-29 разбился в Египте.

Египетский реактивный истребитель Миг-29 потерпел крушение из-за технической неисправности.

Об этом сообщает Xinhua.

“Египетский истребитель разбился из-за внезапной технической ошибки, возникшей во время планового учебного полета, однако пилот выжил, катапультировавшись с летательного аппарата”, - пишет Xinhua со ссылкой на слова официального представителя Вооруженных сил Египта Тамера аль-Рифая.

Специализированный технический комитет сейчас проводит расследование, призванное установить причину неполадки, приведшие к аварии.

Синьхуа напоминает, что это уже второй российский Миг-29, разбившегося в Египте, из 46 истребителей, поставленных РФ в рамках коммерческого контракта от 2016 года на общую сумму в $2,5 млрд. Первый такой случай произошел в ноябре прошлого года, обошлось без жертв.

Напомним, вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk потерпел крушение в Миннесоте.