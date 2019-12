В США разбился вертолет Нацгвардии, есть жертвы

В Миннесоте (США) разбился военный вертолет американской Национальной гвардии. Как передает ABC News.

Упавший вертолет - это UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб"). На борту воздушного судна находились три человека. Известно, что вертолет исчез с радаров днем в четверг, 5 декабря, в районе озера Перл.

Также сообщается, что примерно через девять минута после взлета вертолет подал сигнал тревоги. Сейчас причины случившегося выясняются.

UPDATE: 3 soldiers from the Minnesota National Guard confirmed dead in helicopter crash near St. Cloud https://t.co/dKMAm4yxsE

— BNO News (@BNONews) 6 декабря 2019 г.