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В США разбился вертолет Нацгвардии, есть жертвы

В США разбился вертолет Нацгвардии, есть жертвы
07:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk потерпел крушение в Миннесоте.

В Миннесоте (США) разбился военный вертолет американской Национальной гвардии. Как передает ABC News.

Упавший вертолет - это UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб"). На борту воздушного судна находились три человека. Известно, что вертолет исчез с радаров днем в четверг, 5 декабря, в районе озера Перл.

Также сообщается, что примерно через девять минута после взлета вертолет подал сигнал тревоги. Сейчас причины случившегося выясняются.

В Афганистане разбился вертолет, погибли двое американских военных

Напомним, в ночь на понедельник, 2 декабря, во Франции разбился вертолет, вылетевший на спасательную операцию в связи с наводнениями на юге страны.

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Все по теме:

США, Жертвы, Вертолет, Миннесота, UH-60 Black Hawk.
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