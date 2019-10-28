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Ликвидация аль-Багдади: Египет усиливает меры безопасности

Ликвидация аль-Багдади: Египет усиливает меры безопасности
19:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Египет после ликвидации США аль-Багдади усиливает меры безопасности.

Власти Египта предпринимают повышенные меры безопасности в ряде районов страны после ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, сообщает агентство Associated press (AP) со ссылкой на представителей властей, пожелавших остаться неизвестными.

AP напоминает, что египетским службам безопасности приходится бороться с руководимыми ИГИЛ боевиками на севере Синайского полуострова, а также с силами ИГИЛ и "Аль-Каиды" на западе - в пустынных районах вдоль границы с Ливией.

Боевики в свою очередь совершили ряд атак против сил безопасности и христианского меньшинства в Египте.

"Умер как трус": Трамп рассказал о деталях ликвидации главаря ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о ликвидации аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и направит усилия на уничтожение и этих боевиков.

Американский лидер также заявил, что благодарен РФ, Сирии, Турции, Ираку за помощь при подготовке к спецоперации по ликвидации главаря ИГИЛ.

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Египет, Аль-Каида, ИГИЛ, Абу Бакр аль-Багдади.
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