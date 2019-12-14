НБА: результаты матчей 13.12.19 (Видео)

Новости спорта:Завершился очередной игровой день в Национальной баскетобольной ассоциации.

В первом матче дня сошлись Майами и Лос-Анджелес Лейкерс.

Майами – Лэйкерс 110:113 (29:30, 30:21, 26:37, 25:25)

В очень напряженном поединке сильнее оказались "озерные", в составе которых в очередной раз блистал дуэт Дэвис - Джеймс, набравшие на двоих 61 балл.

Филадельфия – Новый Орлеан 116:109 (39:25, 23:32, 30:25, 24:27)

Весьма напряженным вышел и матч в Филадеьфии, где аутсайдер Новый Орлеан сумел навязать борьбу одному из лидеров востока.

Орландо – Хьюстон 107:130 (22:28, 33:34, 23:34, 29:34)

Продолжает творить чудеса Джеймс Харден. На счету "бороды" аж 54 очка в игре против Мэджик. Именно они и помогли добыть важную выездную викторию. Также можно отметить и Бена Маклемора с Расселом Уэстбруком.

Атланта – Индиана 100:110 (22:29, 26:34, 35:23, 17:24)

Атланда Леня не смогла обыграть дома Идниану. Украинец сыграл 21 минуту, набросал 11 очков (4/8 двухочковых, 0/1 трехочковвых, 3/4 штрафных), собрал 13 подборов и отдал 2 передачи при и 1 фоле.

Миннесота – Клипперс 117:124 (29:33, 29:32, 23:37, 36:22)

Клипперс несмотря на провал в последнем отрезке игры сумели оставить победу за собой. Особенно постарался Пол Джордж, набравший 46 очков, и Кавай Леонард, отметившийся 42 пунктами.

Юта – Голден Стэйт 114:106 (22:29, 27:27, 37:28, 28:22)

Продолжает свое падение Голден Стэйт. Без Карри и Томпсона команда совершенно слабо смотрится. В поединке против Юты "воинов" хватило лишь на одну половину.