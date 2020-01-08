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Среда, 08.01.2020
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Пристайко: Договоренности с оборонными фирмами ФРГ срываются в последний момент

Пристайко: Договоренности с оборонными фирмами ФРГ срываются в последний момент
00:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Глава украинского внешнеполитического ведомства признал при этом, что лишь несколько стран мира оказывают военную поддержку Украине.

Украина – демократическое государство, поэтому запрет продажи ей немецких вооружений имеет исключительно политическую подоплеку. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому изданию Bild.

"Каждый раз, когда наши фирмы хотят заключить контракты с немецкими фирмами, эти договоренности срываются в последний момент из неочевидных, вероятно политических, причин", - сказал министр, выразив надежду, что в будущем это изменится.

Он отметил, что Германия – один из крупнейших экспортеров оружия в мире, несмотря на мирную внешнюю политику. Пристайко призвал проанализировать, куда ФРГ экспортирует оружие.

"Мы, может, и не идеальное, но вполне демократическое государство, которое вынуждено защищаться. Нельзя это не учитывать", - подчеркнул дипломат.

В конце прошлого года Пристайко в интервью немецким СМИ уже говорил о желании, чтобы Берлин пересмотрел свою политику в отношении отказа в предоставлении военной помощи Киеву.

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Как сообщалось, в 2019 году оборонный экспорт Германии достиг рекордных почти 8 миллиардов евро с приростом на 65% по сравнению с предыдущим годом. При этом оружия на 44,2% от общей суммы было направлено в "третьи страны", некоторые из которых ведут боевые действия.

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Украина, ФРГ, Вадим Пристайко, Военная поддержка.
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