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Прошлый год был самым жарким в Европе за все время наблюдений

Прошлый год был самым жарким в Европе за все время наблюдений
12:11 Сегодня Телеграф Европейская правда

По данным ЕС, в прошлом году в некоторых городах Европы температура доходила до 41 градуса тепла.

2019 год был самым жарким в Европе за все время наблюдений, а последнее десятилетие стало самым жарким в истории. Об этом говорится в отчете Службы климатических изменений Коперника (C3S), сообщает Euractiv.

Глобальные температуры в 2019 году были на 0,6 градуса Цельсия выше, чем в среднем в 1981-2010 годах. Температура Земли за последние пять лет была на 1,1-2,2 градуса выше, чем в индустриальные времена.

Экстремальная тепловая волна накрыла Европу в конце июля 2019 года. Температура достигла 39-40°C, а Нидерланды, Бельгия и Германия зафиксировали высокие температуры за всю историю. В Париже жара достигла 41°C, побив предыдущий рекорд 1947 года.

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"2019 год стал еще одним исключительно теплым годом, фактически вторым самым теплым в нашем наборе данных со многими отдельными месяцами, которые обновляли рекорды", - сказал глава C3S Карло Буонтемпо.

Опубликованные данные показали, что мировые температуры были всего на 0,04 градуса по Цельсию ниже, чем в 2016 году, когда температура поднялась на 0,12 градуса по Цельсию в результате стихийного явления Эль-Ниньо.

Пять последних лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений, а период 2010-2019 годов был самым жарким десятилетием с момента начала ведения записей, отметили в C3S.

C3S также заявил, что концентрация углерода в атмосфере продолжала расти в 2019 году, достигнув самого высокого уровня за всю историю наблюдений.

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Концентрации CO2 в настоящее время являются самыми высокими по крайней мере за последние 800 тыс. лет.

Служба C3S работает в рамках Программы Коперника Европейского Союза, руководствуется Еврокомиссией.

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ЕС, Европа, Глобальное потепление.
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