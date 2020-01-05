Изменения климата: Болгария столкнулась с нехваткой воды

Новости мира:Изменение климата вызвало в Болгарии нехватку воды.

В последнее время на территории европейского континента все сильнее ощущаются изменения климата, которые сопровождаются резкими перекосами в количестве выпадающих осадков, где-то вызывающих наводнения, а где-то продолжительный засухи. Но и то и другое приводит к нарушениям нормального и равномерного снабжения населения водой.

Например, в Болгарии проблемы с водой становятся все серьезнее. При населении менее 7 миллионов, уже более 300 тысяч человек в той или иной мере страдают от ограничений подачи воды. Нарушено водоснабжение в 17 областях, 40 муниципалитетах, 12 городах, 160 селах. В некоторых населённых пунктах введён график подачи воды. И это при том, что Болгария страна не пустынная, а, скорее, горная.

Болгария занимает второе место в Европе, после Исландии, по числу минеральных источников, но многие из них непригодны к эксплуатации и на практике не играют никакой роли в водном балансе страны.

Драматичнее всего положение в соседнем с Софией областном центре городе Перник. Там вода поступает всего несколько часов в сутки, люди наполняют канистры и бидоны, пытаясь преодолеть кризисную ситуацию с водой, которая вынудила власти объявить чрезвычайное положение в городе. Водохранилище, питающее город, почти пусто, идут поиски новых источников воды, но на данный момент ситуация поистине чрезвычайная.

Помимо погодных и климатических факторов, огромную роль в нехватке воды играют и ее чрезмерные потери при транспортировке по трубопроводам. Если в Европе считаются приемлемыми потери порядка 20%, то в Болгарии они составляют более 50% столь важного для жизни природного ресурса. И, по данным Национального статистического института, эти потери не снижаются, а только увеличиваются.