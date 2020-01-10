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Фрукты и овощи, которые укрепляют сердце

Фрукты и овощи, которые укрепляют сердце
01:39 Сегодня Телеграф

Недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей - фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Тем важнее налегать на самые полезные для нашего сердца продукты.

Ягоды. Они насыщены антиоксидантами вроде антоцианинов, защищающими от окислительного стресса и воспалительных процессов. Это два важнейших фактора развития болезней сердца.

Помидоры. В этих овощах содержится ликопин - натуральный растительный пигмент, обладающий мощными и выраженными свойствами антиоксидантов. Именно поэтому помидоры могут нейтрализовывать вредное воздействие свободных радикалов, предотвращать окислительные повреждения и воспаления.

Брокколи. Отличный источник антиоксиданта лютеина, а также витамина C. Брокколи снижает уровень холестерина и предотвращает патологические изменения в кровеносных сосудах.

Шпинат. Этот овощ богат магнием, который поддерживает здоровые сердечные ритмы. Отличный способ профилактики аритмии.

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Спаржа. Естественный и богатый источник фолатов. Спаржа предотвращает скопления в организме аминокислоты под названием гомоцистеин. Повышенный уровень гомоцистеина связан с увеличением риска нарушений сердца вроде болезни коронарных артерий, а также инсультов.

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Фрукты, Овощи, Продукты для сердца.
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