Соколиное зрение: продукты, которые рекомендуют офтальмологи (Фото)

1 КРАСНЫЙ СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ В СЫРОМ ВИДЕ В сладком перце содержится огромное количество витамина С. А также полезные для глаз и сосудов витамины А и Е. Ученые предполагают, что регулярное употребление красного перца снижает риск развития катаракты, но предупреждают, что под воздействием температуры витамин С разрушается. Поэтому ешьте перец сырым!

2 СЕМЕЧКИ ПОДСОЛНУХА И ОРЕХИ В одной горсти семян подсолнуха или миндаля содержится половина дневной нормы витамина Е. А он в сочетании с другими питательными веществами способен замедлять развитие возрастной макулодистрофии – заболевания, при котором поражается сетчатка глаза и нарушается центральное зрение. Кроме того, витамин Е предотвращает катаракту. Вам еще нужны поводы есть семечки? И про лесные орехи, арахис и арахисовое масло тоже не забудьте - они также богаты витамином Е.

3 ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ОВОЩИ Капуста кале, шпинат и прочие темно-зеленые листовые овощи – богатый источник витаминов С и Е. В них также содержатся каротиноиды – лютеин и зеаксантин. Эти растительные формы витамина А снижают риск развития болезней глаз, таких как катаракта и макулодистрофия.

4 ЛОСОСЬ Для здоровья сетчатки глаза необходимы два типа жирных кислот омега-3 – ДГК и ЭПК. Оба типа содержатся в жирных сортах рыбы, таких как лосось, тунец и форель. Омега-3 жирные кислоты защищают ваши глаза от макулодистрофии и глаукомы, а недостаток этих веществ вызывает синдром «сухого глаза».

5 СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ Оранжевые овощи и фрукты, такие как сладкий картофель, морковь, канталупа, манго и абрикосы, содержат много бета-каротина – разновидности витамина А, благодаря которому наши глаза способны приспосабливаться к темноте. Кроме того, в одном сладком картофеле содержится половина дневной нормы витамина С и немного витамина Е.

6 НЕЖИРНОЕ МЯСО И ПТИЦА Цинк переносит витамин А из печени в сетчатку глаза, где он используется для выработки защитного пигмента меланина. Больше всего цинка содержится в устрицах. Но достаточно его и в говядине, свинине и курином мясе.

7 БОБОВЫЕ Если вы предпчитаете вегетарианскую низкокалорийную пищу богатую пищевым волокном, то для поддержания здоровья глаз вам необходимо включить в свой рацион бобовые. Выбор достаточно велик: фасоль, горох, нут, чечевица.

8 КУРИНОЕ ЯЙЦО Куриное яйцо – настоящее сокровище для ваших глаз. Содержащийся в нем цинк позволит вашему организму усвоить лютеин и зеаксантин, входящие в состав желтка. Желто-оранжевый пигмент этих веществ защитит ваши глаза от воздействия вредного излучения.

9 ТЫКВЕННЫЕ Человеческий организм неспособен сам вырабатывать лютеин и зеаксантин. Но эти полезные вещества в большом количестве содержатся в овощах семейства тыквенных. Кроме того, тыквенные богаты содержанием витаминов А и С, цинка и жирных кислот омега-3.