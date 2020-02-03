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Джонсон объявит об усилении мер по осужденным террористам

Джонсон объявит об усилении мер по осужденным террористам
05:15 Сегодня Телеграф УНН

Борис Джонсон планирует изменить меры по отношению к осужденным террористам после теракта в Лондоне.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в понедельник объявить об изменениях мер, применяемых по отношению к осужденным за связанные с терроризмом преступления, после совершенного в воскресенье на юге Лондона теракта.

Об этом говорится в заявлении главы британского кабмина, опубликованном на официальном сайте правительства.

В декабре прошлого года Джонсон после теракта, произошедшего 29 ноября на Лондонском мосту, высказался за лишение террористов права на условно-досрочное освобождение. Чиновники консерваторов неоднократно заявляли о том, что Лейбористская партия в 2005 году приняла закон, благодаря которому более 90% заключенных в Великобритании автоматически выходят по УДО, отбыв в тюрьме лишь половину полученного срока.

“Завтра мы объявим о будущих планах по принципиальным изменениям в системе мер, принимаемых в отношении осужденных за преступления, связанные с терроризмом”, — говорится в заявлении Джонсона. Кроме того, британский премьер пообещал поддержку правительства полиции и спецслужбам в расследовании нападения на юге столицы.

По данным телеканала Sky News, мужчину, устроившего нападение в Лондоне, звали Судеш Амман. Другие подробности о его личности не раскрываются. Амман был недавно отпущен из тюрьмы после того, как отбыл меньше половины трехлетнего срока, на который был осужден за хранение материалов экстремистского толка.

Резня и стрельба на юге Лондона: в полиции Британии говорят о теракте (Видео)

Террорист днем напал с ножом на прохожих на оживленной улице района Стретта. Прежде чем его застрелили, преступник успел ранить двух человек. Жизнь пострадавшего мужчины находится под угрозой, ранения женщины менее серьезные — ее жизни ничего не угрожает. Еще один человек был легко ранен осколками стекла, разлетелись после выстрелов полиции. Расследованием случившегося занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда. По информации телеканала Sky News, уничтоженный преступник, личность которого не раскрывается, ранее уже находился под пристальным вниманием полиции.

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Лондон, Борис Джонсон, Британия.
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