Резня и стрельба на юге Лондона: в полиции Британии говорят о теракте (Видео)

Новости мира:В результате теракта на юге Лондона несколько человек получили ножевые ранения.

На юге Лондона произошел теракт. В результате несколько человек получили ножевые ранения в районе Стретем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC News Services.

Так, сообщается, что в на юге Лондона произошел теракт. По предварительной информации, в районе Стретем несколько людей получили ножевые ранения. Террориста застрелили полицейские.

Свидетели в социальных сетях заявили, что услышали три выстрела из пистолетов.

London is a movie, man shot dead after multiple stabbings #streatham pic.twitter.com/9ho3GQKhaF — mark (@_hazzy) February 2, 2020

Напомним, 29 ноября в Лондоне 28-летний Усман Хан нанес ножевые ранения пятерым прохожим на Лондонском мосту в Великобритании. Двое скончались на месте, остальные были госпитализированы. Преступник был застрелен полицейскими.

Скотленд-Ярд классифицировал инцидент как террористический акт, добавив, что на поясе у злоумышленника было закреплено фальшивое взрывное устройство.