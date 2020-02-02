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Резня и стрельба на юге Лондона: в полиции Британии говорят о теракте (Видео)
18:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:В результате теракта на юге Лондона несколько человек получили ножевые ранения.

На юге Лондона произошел теракт. В результате несколько человек получили ножевые ранения в районе Стретем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC News Services.

Так, сообщается, что в на юге Лондона произошел теракт. По предварительной информации, в районе Стретем несколько людей получили ножевые ранения. Террориста застрелили полицейские.

Свидетели в социальных сетях заявили, что услышали три выстрела из пистолетов.

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Напомним, 29 ноября в Лондоне 28-летний Усман Хан нанес ножевые ранения пятерым прохожим на Лондонском мосту в Великобритании. Двое скончались на месте, остальные были госпитализированы. Преступник был застрелен полицейскими.

Скотленд-Ярд классифицировал инцидент как террористический акт, добавив, что на поясе у злоумышленника было закреплено фальшивое взрывное устройство.

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Теракт, Великобритания, Лондон.
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