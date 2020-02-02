Резня и стрельба на юге Лондона: в полиции Британии говорят о теракте (Видео)

На юге Лондона произошел теракт. В результате несколько человек получили ножевые ранения в районе Стретем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC News Services.
Так, сообщается, что в на юге Лондона произошел теракт. По предварительной информации, в районе Стретем несколько людей получили ножевые ранения. Террориста застрелили полицейские.
Свидетели в социальных сетях заявили, что услышали три выстрела из пистолетов.
London is a movie, man shot dead after multiple stabbings #streatham pic.twitter.com/9ho3GQKhaF
— mark (@_hazzy) February 2, 2020
Напомним, 29 ноября в Лондоне 28-летний Усман Хан нанес ножевые ранения пятерым прохожим на Лондонском мосту в Великобритании. Двое скончались на месте, остальные были госпитализированы. Преступник был застрелен полицейскими.
Скотленд-Ярд классифицировал инцидент как террористический акт, добавив, что на поясе у злоумышленника было закреплено фальшивое взрывное устройство.