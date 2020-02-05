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В штаб-квартире НАТО обсудили ключевые реформы в оборонном секторе Украины

В штаб-квартире НАТО обсудили ключевые реформы в оборонном секторе Украины
01:15 Сегодня Телеграф Укринформ

C 2014 года НАТО усилило свою поддержку в адрес Украины, в частности, с использованием Трастовых фондов.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась встреча Североатлантического Совета с членами Консультативно-экспертной группы Комитета реформ Минобороны и ВСУ, в ходе которой обсудили приоритеты ключевых реформ в украинском секторе безопасности и обороны.

Соответствующая информация обнародована на сайте НАТО.

"Союзники по НАТО приветствовали усилия экспертной Группы в поддержке Украины в имплементации ключевых реформ в соответствии с евроатлантическими принципами и в обеспечении их содержательности. В частности, союзники приветствовали усилия по развитию системы гражданского контроля и демократического надзора в секторе безопасности и обороны, в совершенствовании системы управления Вооруженными силами, а также в борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении.

Заместитель генерального секретаря НАТОМирче Джоанэ (Mircea Geoană), который председательствовал во время встречи, поблагодарил членов Группы советников за тесное сотрудничество с Представительством НАТО в Украине.

Отмечается, что с 2014 года НАТО усилило свою поддержку в адрес Украины, в частности, с использованием Трастовых фондов, увеличением количества советников и оказанием практической помощи в реализации программ по развитию возможностей.

"Альянс продолжает оказывать стратегическую совещательную помощь реформам Украины в секторе безопасности и обороны, в соответствии с целями, определенными в Законе (Украины) о национальной безопасности от 2018 года", - говорится в сообщении.

2014 года НАТО усилило свою поддержку в адрес Украины, в частности, с использованием Трастовых фондов

Консультативно-экспертная группа Комитета реформ Минобороны и ВС Украины – это совещательный орган, который был создан в 2016 году для передачи опыта и рекомендаций в сфере оборонных реформ для руководителей государственных органов Украины.

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НАТО, Штаб-квартира, Ключевые реформы.
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