Пограничники задержали молдаванина, пропагандировавшего "советскую власть"

Мужчина пытался пересечь границу страны провозглашая при этом советские лозунги.

В Одесской области пограничники задержали гражданина Молдовы, который пропагандировал коммунистический тоталитарный режим и заявлял, что не признает Украину и ее власть. Молдаванину запретили въезд в Украину на три года. Об этом сообщает пресс-центр Госспогранслужбы.

"Вчера (14 февраля — ред.) в Одесской области пограничникам пришлось усмирять провокатора. Молдаванин говорил, что является гражданином СССР и демонстративно не признает Украину и ее власть", — говорится в сообщении.

Так, в пункте пропуска "Кучурган" Белгород-Днестровского пограничного отряда гражданин Республики Молдова, который прибыл в Украину, вел себя агрессивно, вел антиукраинскую риторику с пропагандой коммунистического тоталитарного режима.

"Украинских пограничников он обвинял в госсизмене, правда по законодательству СССР, призвал переходить на сторону „советского союза". Также нарушитель нецензурно ругался и в нарушение режимных правил пытался вести видеосъемку на мобильный телефон", — говорится в сообщении.

По инофрмации Госпогранслужбы, этот гражданин уже не первый раз нарушает украинское законодательство. В 2019 году он въезжал в Украину на автомобиле BMW с просоветской атрибутикой вместо номерных знаков и многочисленными наклейками соответствующей тематики.

"На этот раз иностранца задержали. На него составили админпротоколы за злостное неповиновение законным требованиям пограничного наряда и нарушение режима в пункте пропуска (по статьям 185-10 и 202 КУоАП). Также молдованину запретили въезд в Украину на 3 года", — говорится в сообщении.

Напомним, Украинские пограничники в течение 2019 года осуществили оформление и проверку документов рекордного количества граждан - более 102 млн человек.