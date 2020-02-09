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В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на КПВВ в зоне ООС

В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на КПВВ в зоне ООС
11:37 Сегодня Телеграф УНН Фото: Госпогранслужба

Новости Украины:В Госпогранслужбе заявили, что на КПВВ Донбасса в очередях застряло 145 автомобилей.

Сегодня утром на КПВВ на Донбассе на въезд и выезд находилось 145 автомобилей, передает Госпогранслужба.

Сообщается, что все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 0/55; "Новотроицкое" - 30/0; "Гнутово" - 0/0", - говорится в сообщении.

В очередях на КПВВ Донбасса застряло почти 300 автомобилей

Как сообщалось ранее, вчера в очередях на КПВВ на Донбассе застряло 270 автомобилей.

Напомним, в штабе ООС сообщили, что противник использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы и артиллерийские системы.

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Госпогранслужба, Донбасс, Очередь, КПВВ.
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