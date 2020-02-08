В очередях на КПВВ Донбасса застряло почти 300 автомобилей

Новости Украины:В Госпогранслужбе сообщили, что в очередях на Донбассе, сегодня утром, находилось 270 автомобилей.

Сегодня утром на КПВВ на Донбассе на въезд и выезд находилось 270 автомобилей, передает Госпогранслужба.

По информации пограничников, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/50; "Марьинка" - 0/90; "Новотроицкое" - 50/45; "Гнутово" - 0/10", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что пассажиро-транспортный поток остался на уровне предыдущими сутками - через КПВВ последовало 27,2 тысячи человек и 3000 транспортных средств: "Майорское" - 7115 человек и 880 транспортных средств; "Марьинка" - 5730 человек и 1000 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4560 человек и 830 транспортных средств; "Гнутово" - 1715 человек и 320 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8095 человек.

Напомним, Российским актерам, попытавшимся дважды попасть в Украину из Молдовы, запретили въезд на 10 лет.