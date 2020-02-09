Сутки на Донбассе: противник четыре раза обстреливал позиции ВСУ

Новости Украины:В штабе ООС сообщили, что противник использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы и артиллерийские системы.

В субботу, 8 февраля, боевики на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины, и с начала текущих суток совершили еще один обстрел, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Согласно сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром,в субботу противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также с автоматической станковой гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 7 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С началом этих суток российские оккупационные войска из 82-мм минометов випустили10 мин по защитникам Лебединского. За текущие сутки потерь нет", - информируют в ООС.

Напомним, боевики в субботу обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберной артиллерии.