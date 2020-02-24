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Рецепт дня: Нежный морковно-апельсиновый пирог

Рецепт дня: Нежный морковно-апельсиновый пирог
05:14 Сегодня Телеграф

Этот яркий морковно-апельсиновый пирог замечательно подойдёт для уютного домашнего чаепития.

Пирог получается рыхлым, влажным благодаря пропитке сахарным сиропом, с чудесным цитрусовым ароматом и нежным вкусом. Пополните коллекцию рецептов домашней выпечки!

Ингредиенты:

  • Апельсины - 2 шт. (400-500 г)

  • Морковь - 200 г

  • Мука пшеничная - 250 г

  • Масло сливочное - 150 г ( + 10-15 г для смазывания формы).

  • Соль - 1 щепотка

  • Сахар - 160 г

  • Яйца - 3 шт.

  • Ванильный сахар - 10 г, или ванилин - на кончике ножа

  • Разрыхлитель - 15 г (1 ст. ложка с небольшой горкой)

Приготовление

Подготавливаем все необходимые продукты.

Сливочное масло заранее достаём из холодильника и оставляем при комнатной температуре.

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1. С одного апельсина с помощью мелкой тёрки снимаем оранжевую часть цедры (1 ст. ложку). Из этого же апельсина выдавливаем 80 мл сока.

2. Размягчённое сливочное масло соединяем с 60 г сахара, солью и ванильным сахаром. Перемешиваем миксером.

3. По одному добавляем яйца, перемешивая миксером. Затем вливаем апельсиновый сок и перемешиваем.

4. Включаем духовку для разогрева до 180 градусов. Морковь очищаем и натираем на средней тёрке.

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5. В масляно-яичную смесь добавляем морковь и цедру апельсина. Снова перемешиваем.

6. Муку смешиваем с разрыхлителем и добавляем в смесь. Тесто перемешиваем до однородного состояния.

7. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Выкладываем в форму тесто. Выпекаем пирог в духовке 30-40 минут. Проверяем готовность шпажкой - при прокалывании пирога она должна оставаться сухой.

Готовый пирог вынимаем из духовки и прокалываем шпажкой по всей поверхности.

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8. Пока пирог выпекается, готовим пропитку. Из второго апельсина выжимаем 100 мл сока.

9. Соединяем 180 мл воды и 100 г сахара. Доводим до кипения и кипятим 3 минуты. После чего снимаем сироп с огня и добавляем апельсиновый сок. Перемешиваем.

10. Готовый пирог, не вынимая из формы, поливаем апельсиновым сиропом. Оставляем пирог, чтобы он остыл, а сироп впитался. Затем вынимаем пирог из формы.

Морковно-апельсиновый пирог нарезаем порционными кусочками и подаём к столу.

Приятного аппетита!

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