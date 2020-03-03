В Украине утвердили план мероприятий по преодолению бедности

Кабинет министров утвердил план мероприятий на 2020 год по реализации Стратегии преодоления бедности.

Кабинет министров 3 марта 2020 года утвердил план мероприятий по государственной политики в сфере занятости населения и стимулирования создания новых рабочих мест на период до 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Правительство утвердило план мероприятий по реализации Основных направлений реализации государственной политики в сфере занятости населения и стимулирования создания новых рабочих мест на период до 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утвержденный 3 марта 2020 года план мероприятий, направленных на решение безотлагательных вопросов в сфере занятости населения и стимулирования создания новых рабочих мест, разработан Минэкономики.

"Этот стратегический документ является основой для дальнейших шагов, способствующих повышению занятости, детенизации труда, созданию легальных рабочих мест. Мы предусмотрели новые подходы, в частности, обучение в течение жизни, расширение возможностей для людей с инвалидностью, открываем предпринимательский потенциал украинцев", - прокомментировала решение правительства заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко.

Подчеркивается, что план предусматривает реформирование Государственной службы занятости, которая должна преобразоваться в сервисное учреждение, отвечающее на реальный запрос и потребности людей и работодателей.

В Минэкономики отмечают, что план мероприятий имеет направления: развитие национальной экономики как основы для обеспечения продуктивной занятости и создания новых рабочих мест; стимулирование развития предпринимательства и самозанятости; обеспечение создания достойных условий труда и детенизации отношений в сфере занятости населения; развитие системы профессионального (профессионально-технического) образования и обеспечение создания условий для профессионального обучения в течение жизни; обеспечение развития инклюзивного рынка труда; содействие занятости молодежи; реформирование государственной службы занятости и обеспечение инновационного развития услуг на рынке труда; обеспечение реализации эффективной государственной политики в сфере трудовой миграции.

Ожидается, что реализация плана мероприятий окажет положительное влияние на рынок труда, будет способствовать полной и продуктивной занятости, обеспечению достойных условий труда, увеличению количества рабочих мест для всех социальных групп населения, сбалансированию спроса и предложения по объему и уровню квалификации рабочей силы на рынке труда.

Также на базе данного плана мероприятий будут разработаны другие документы, регулирующие сферу труда и занятости. Над реализацией этого плана будут работать как центральные, так и местные органы власти, стороны социального диалога, ученые, субъекты рынка труда. К подготовке был привлечен широкий спектр общественных организаций, представители работодателей и профсоюзов.