Скачать
Вторник, 03.03.2020
Коронавирус COVID-19: Кабмин ответил на самые распространенные вопросы
Коронавирус COVID-19: Кабмин ответил на самые распространенные вопросы
Ротации в Кабмине: Гончарук уйдет, Аваков остается
Ротации в Кабмине: Гончарук уйдет, Аваков остается
Третье марта в истории футбола: год назад Балотелли отпраздновал гол при помощи Instagram (Видео)
Третье марта в истории футбола: год назад Балотелли отпраздновал гол при помощи Instagram (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 марта

В Украине утвердили план мероприятий по преодолению бедности

В Украине утвердили план мероприятий по преодолению бедности
14:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Кабинет министров утвердил план мероприятий на 2020 год по реализации Стратегии преодоления бедности.

Кабинет министров 3 марта 2020 года утвердил план мероприятий по государственной политики в сфере занятости населения и стимулирования создания новых рабочих мест на период до 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Правительство утвердило план мероприятий по реализации Основных направлений реализации государственной политики в сфере занятости населения и стимулирования создания новых рабочих мест на период до 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утвержденный 3 марта 2020 года план мероприятий, направленных на решение безотлагательных вопросов в сфере занятости населения и стимулирования создания новых рабочих мест, разработан Минэкономики.

"Этот стратегический документ является основой для дальнейших шагов, способствующих повышению занятости, детенизации труда, созданию легальных рабочих мест. Мы предусмотрели новые подходы, в частности, обучение в течение жизни, расширение возможностей для людей с инвалидностью, открываем предпринимательский потенциал украинцев", - прокомментировала решение правительства заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко.

В Украине выросло минимальное пособие по безработице

Подчеркивается, что план предусматривает реформирование Государственной службы занятости, которая должна преобразоваться в сервисное учреждение, отвечающее на реальный запрос и потребности людей и работодателей.

В Минэкономики отмечают, что план мероприятий имеет направления: развитие национальной экономики как основы для обеспечения продуктивной занятости и создания новых рабочих мест; стимулирование развития предпринимательства и самозанятости; обеспечение создания достойных условий труда и детенизации отношений в сфере занятости населения; развитие системы профессионального (профессионально-технического) образования и обеспечение создания условий для профессионального обучения в течение жизни; обеспечение развития инклюзивного рынка труда; содействие занятости молодежи; реформирование государственной службы занятости и обеспечение инновационного развития услуг на рынке труда; обеспечение реализации эффективной государственной политики в сфере трудовой миграции.

Деньги для учителей: Кабмин планирует ввести одноразовую выплату работникам в сфере образования

Ожидается, что реализация плана мероприятий окажет положительное влияние на рынок труда, будет способствовать полной и продуктивной занятости, обеспечению достойных условий труда, увеличению количества рабочих мест для всех социальных групп населения, сбалансированию спроса и предложения по объему и уровню квалификации рабочей силы на рынке труда.

Также на базе данного плана мероприятий будут разработаны другие документы, регулирующие сферу труда и занятости. Над реализацией этого плана будут работать как центральные, так и местные органы власти, стороны социального диалога, ученые, субъекты рынка труда. К подготовке был привлечен широкий спектр общественных организаций, представители работодателей и профсоюзов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бедность, Кабмин, Минэкономики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 В Украине – первый случай коронавируса
03 Врачи не советуют мыться каждый день
04 Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"
05 Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Турецкая компания построит мост в Запорожье
Турецкая компания построит мост в Запорожье
ВОЗ: COVID-19 быстрее распространяется за пределами Китая
ВОЗ: COVID-19 быстрее распространяется за пределами Китая
В Украине – первый случай коронавируса
В Украине – первый случай коронавируса
СМИ: Анастасия Заворотнюк улетела в Италию
СМИ: Анастасия Заворотнюк улетела в Италию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь