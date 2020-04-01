На Буковине - новая жертва коронавируса

В районной больнице Буковины зафиксировали новую смерть от COVID-19.

В Черновицкой области умерла еще одна женщина, которая болела коронавирусной инфекцией.

Об этом в Facebook сообщила Черновицкая ОГА.

"В Сокирянской районной больнице умерла инфицированная коронавирусом буковинка", - говорится в сообщении.

Там отметили, что она вернулась из-за рубежа еще 14 марта. А в больницу обратилась уже 27 марта.

"Женщина 1952 г.р. из села Ломачинцы 14 марта вернулась из-за рубежа. В медицинское учреждение попала 27 марта. 29 февраля у нее подтвердился коронавирус. В тот же день ее состояние ухудшилось, больную перевели в реанимацию. В ночь на 1 апреля больная умерла. У женщины была двухсторонняя пневмония и сахарный диабет", - добавили в Черновицкой ОГА.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10 часов утра 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.