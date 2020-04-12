Ночной пожар: В Днепропетровской области горел дом быта (Фото, Видео)

В связи с хорошим реагированием сотрудников ГСЧС пожар удалось потушить и не допустить жертв среди граждан.

В воскресенье в 2:51 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на улице Центральная города Подгородное Днепровского района.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По указанному адресу направлено дежурное отделение 3-й, 18-й и 60-й государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри офисного помещения на втором этаже трехэтажного здания и перекинулся на бытовое помещение на третьем этаже.

Огнем уничтожена мебель и технику на общей площади 53 м. кв.

Пожар локализован в 3:34 и ликвидирован в 3:48.

Погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 14 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.