Ночной пожар: В Днепропетровской области горел дом быта (Фото, Видео)

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08:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

В связи с хорошим реагированием сотрудников ГСЧС пожар удалось потушить и не допустить жертв среди граждан.

В воскресенье в 2:51 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на улице Центральная города Подгородное Днепровского района.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области. 

По указанному адресу направлено дежурное отделение 3-й, 18-й и 60-й государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри офисного помещения на втором этаже трехэтажного здания и перекинулся на бытовое помещение на третьем этаже. 

Огнем уничтожена мебель и технику на общей площади 53 м. кв. 

Пожар локализован в 3:34 и ликвидирован в 3:48. 

Погибших и пострадавших нет. 

К тушению пожара привлечены 14 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

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Украина, Пожар, ГСЧС, Днепро.
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