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План по эвакуации: За сутки из-за рубежа в Украину прибыло более 550 пассажиров

План по эвакуации: За сутки из-за рубежа в Украину прибыло более 550 пассажиров
11:22 Сегодня Телеграф

За сутки в Украину четырьмя спецрейсами прибыло более 550 пассажиров.

За сутки в Украину четырьмя спецрейсами из Нью-Йорка, Лиссабона, Парижа и Цюриха прибыло более 550 пассажиров. Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ.

Как сообщили в пресс-службе, за минувшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд около 15 тыс. человек. Во время проведения температурного скрининга признаков заболевания у лиц не обнаружено.

"Проверено также и пассажиров, прибывших вчера в аэропорт "Борисполь" эвакуационными рейсами. В общем пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили четыре специальные пассажирские авиарейсы из Нью-Йорка (США), Лиссабона (Португалия), Париж (Франция) и Цюриха (Швейцария). Этими самолетами в Украину прибыло более 550 пассажиров. Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Пассажиры этих авиарейсов выбрали предусмотренные карантинные ограничения с применением приложении "Дий вдома". После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам", - говорится в сообщении.

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По данным пограничников, в общем за прошедшие сутки нарушителей самоизоляции на границе не обнаружено.

Как сообщалось, что за нарушение правил карантина ст. 44-3 КУоАП предусматривает штраф от 17 тыс. грн.

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Украина, МИД, ГПСУ.
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