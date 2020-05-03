Эпидемия COVID-19: В Киеве уже 1511 случаев заболевания

Новости Украины:Мэр столицы Виталий Кличко дал отчет о количестве зараженных на коронавирус в столице.

На утро воскресенья в Киеве зарегистрировано 1511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 - за сутки болезнь обнаружили у 17 человек.

Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

"Друзья! Еще e 17 жителей столицы лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирус. 1 случай, к сожалению, - летальный. Сегодня в Киеве уже 1511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

По его словам, заболели:

6 женщин в возрасте от 55 до 68 лет

10 ve;xby от 30 до 80 лет

девочка, которой 6 месяцев.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Как сообщалось, по состоянию на 2 мая, в Украине зафиксировано 11 411 случаев COVID-19, из них 279 - летальные.