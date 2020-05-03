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ООС: боевики 23 раза нарушали "тишину", двое бойцов ранены

ООС: боевики 23 раза нарушали "тишину", двое бойцов ранены
07:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mil.gov.ua

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций.

В течение минувших суток, 2 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов", - говорится в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" противник трижды обстреливал позиции неподалеку Авдеевки, применив минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Рядом с Богдановкой враг вел огонь по украинским защитникам из минометов 82-го калибра (15 мин), а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С беспилотного летательного аппарата оккупанты сбросили выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.

Неподалеку Старогнатовки, Песок, Каменки и Марьинки захватчики применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Применяя штатное вооружение, украинские воины своевременно реагировали на вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли врага отказаться от продолжения обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" российские наемники пять раз вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Хутора Вольный из минометов и гранатометов различных систем. Оккупанты использовали восемь мин 120-го и 84 мины 82-го калибров.

По окрестностям Орехово враг совершил пять обстрелов, применив 48 мин 120-го калибра и 21 мину 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По населенному пункту Крымское вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 120 мм минометов и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Защитников Новоалександровки оккупанты обстреляли из 82 мм минометов, а защитников Пивденного - дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.

"Наши воины с ответом не замедлили и на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После чего оккупанты прекратили свою активность", - отмечается в сообщении

По данным разведки, 2 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере двух ранили.

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С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции возле Широкино и Богдановки. В ответ на нарушения украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - подчеркивают в штабе ООС.

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Боевики, ВСУ, ООС.
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