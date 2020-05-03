Эпидемия коронавируса: в мире выздоровели почти 1,1 млн человек

Новости Украины:В связи с положительной тенденцией в мире зафиксировали уже более 1,1 млн случаев выздоровления от коронавируса.

По состоянию на 6:00 воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 243 808 человек. В свою очередь, выздоровели 1 093 112 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 66 369 человек, в Италии — 28 710 человек, Испании — 25 100, Великобритании — 28 205 и в Франции — 24 763. В Китае в целом — 4637.

Всего в мире 3 427 343 инфицированных.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (1 132 539), Испания (216 582), Италия (209 328), Великобритания (183 500), Франция (168 518), Германия (164 967), Турция (124 375) и Россия (124 054).

Как сообщалось, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 11 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.