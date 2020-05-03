Пандемия COVID-19: В Африке количество случаев перевалило 40 тыс

На Африканском континенте зафиксировано свыше 40 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе почти 1700 летальных.
Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.
"Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 по всей Африке выросло с 39 018, отмеченных накануне днем, до 40 746", - говорится в сообщении.
Указывается, что от коронавирусной инфекции на Африканском континенте умерли 1689 человек.
Сильнее всего от COVID-19 страдают Египет, ЮАР, Марокко и Алжир.
Как отмечает Синьхуа, ранее на этой неделе Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний получил третью по счету партию медицинского оборудования и средств, пожертвованных фондом Ма Юня и фондом Алибаба.