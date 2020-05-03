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Пандемия COVID-19: В Африке количество случаев перевалило 40 тыс

Пандемия COVID-19: В Африке количество случаев перевалило 40 тыс
07:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Африке количество зараженных перевалило отметку в 40 000 человек.

На Африканском континенте зафиксировано свыше 40 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе почти 1700 летальных.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.

"Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 по всей Африке выросло с 39 018, отмеченных накануне днем, до 40 746", - говорится в сообщении.

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Указывается, что от коронавирусной инфекции на Африканском континенте умерли 1689 человек.

Сильнее всего от COVID-19 страдают Египет, ЮАР, Марокко и Алжир.

Как отмечает Синьхуа, ранее на этой неделе Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний получил третью по счету партию медицинского оборудования и средств, пожертвованных фондом Ма Юня и фондом Алибаба.

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Африка, Заражение, Коронавирус.
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