1 Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

3 Шестая годовщина трагических событий в Одессе, когда во время массовых беспорядков погибли до полусотни человек. В Одессе 2 мая исполняется шесть лет со дня страшной трагедии, когда марш за единство Украины после серии провокаций перерос в уличные столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами. Во время мероприятий по случаю годовщины трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, грубых нарушений не выявлено, к административной ответственности привлечены трое человек. Президент Украины Владимир Зеленский назвал события в Одессе 2 мая 2014 года тяжелым эпизодом украинской новой истории. Трагические события в Одессе 2 мая 2014 года были очередным элементом реализации Россией провального проекта "Новороссия" во время дестабилизации Востока и Юга Украины через создание так называемых "народных республик". Об этом сообщает пресс-служба МИДа Миссия ООН по правам человека констатировала отсутствие прогресса в расследовании дел и в судебных процессах относительно событий 2 мая 2014 года в Одессе.

4 Трамп определился с кандидатом на должность посла США в Украине Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине.

5 Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся: Северокорейские СМИ опубликовали видео Журналисты опубликовали видеозапись с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который впервые появился на публике после 20-дневного отсутствия. Эрзя утвердили систему национальных государственных органов. Один из крупнейших финно-угорских народов Российской Федерации - эрзяне утвердили систему национальных государственных органов.

6 Буксир "Яны Капу" после плена и ремонта вернулся в Одессу. Украинский рейдовый буксир "Яны Капу" после возвращения из российского плена и длительных работ по восстановлению на военно-морской базе г. Очаков вернулся в Одессу.

7 UFC озвучило кард турниров на 13 и 16 мая Руководство UFC объявило официальный кард турниров UFC Fight Night, которые планируется провести 13 и 16 мая в штате Флорида в Джексонвилле.

8 Швейцария отказалась от проведения чемпионата мира по хоккею Швейцария не будет настаивать на переносе домашнего хоккейного чемпионата мира на 2021 год.

9 34 года победе Динамо в Кубке Кубков Ровно 34 года назад, 2 мая 1986 года "Динамо" Киев Валерия Лобановского в финале Кубка Кубков в Лионе разгромило "Атлетико" Мадрид Луиса Арагонеса. Для киевлян это последний на данный момент выигранный еврокубок.

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14 Звезда "Клиники" умер от рака мозга Американский актер Сэм Ллойд, известный по роли адвоката Теда Баклендома в сериала "Клиника", ушел из жизни.