Мэр Черкасс опубликовал смс-переписку с Трофимовым, в ОП говорят, это был пранкер

Новости Украины:В Офисе президента опровергают информацию о том, что первый замглавы ОП общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений.

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины не общался с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко с помощью смс-сообщений, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Очевидно, мэр стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

В то же время в ОП подчеркнули, что указанный факт никак не повлияет на ход событий вокруг ослабления карантина в Черкассах.

"Именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочиями", - говорится в сообщении.

В Офисе президента еще раз напомнили, что правительство работает над программой выхода из карантина, которая начнет действовать с 11 мая в случае, если в Украине не будет зафиксировано вспышки пандемии коронавируса.

"Меры по смягчению карантина сейчас утверждены, они будут действовать на всей территории Украины", - подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, 30 апреля власти Черкасс решили ослабить карантин в городе, разрешив с 1 мая работу непродовольственных магазинов, рынков, парков и скверов, а также летних площадок кафе и ресторанов.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что ослабление карантина в Черкассах может привести к катастрофическим последствиям. При этом он добавил, что действиям властей города будет дана оценка правоохранительных органов.

Полиция открыла уголовное производство по факту принятия исполкомом Черкасского горсовета решения об ослаблении карантинных ограничений в городе с 1 мая. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.325 Уголовного кодекса Украины.

В то же время, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о готовности прибегнуть к жесткому реагированию из-за смягчения карантинных мер.

"Господин мэр города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким", - заявил Аваков в микроблоге Twitter.