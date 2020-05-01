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Аваков резко отреагировал на ослабление карантина в Черкассах

Аваков резко отреагировал на ослабление карантина в Черкассах
12:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс жестким реагированием на решение исполкома об ослаблении карантина.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на ослабление карантина в Черкассах.

Об этом сообщается в Twitter Авакова. По его словам, городской глава Черкасс "заигрался", а реакция на такие действия будет "жесткой".

"Господин председатель города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким", - написал Аваков.

Ранее полиция открыла уголовное дело из-за ослабления карантина в Черкассах. В ведомстве объяснили, что местная власть выходит за рамки своих полномочий, поскольку есть постановление Кабмина, которое запрещает такие действия.

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Отметим, 30 апреля власти Черкасс решили ослабить карантин в городе, разрешив с 1 мая работу непродовольственных магазинов, рынков, парков и скверов, а также летних площадок кафе и ресторанов.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что ослабление карантина в Черкассах может привести к катастрофическим последствиям. При этом он добавил, что действиям властей города будет дана оценка правоохранительных органов.

До этого Минздрав предупреждал, что страна рискует попасть под вторую волну заболеваний COVID-19 в случае преждевременной отмены карантина.

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Минздрав, Карантин, Арсен Аваков, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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